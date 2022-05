RANDONNÉE JOSEPH DENAIS ET THÉ DANSANT AVEC L’ORCHESTRE LOUBERSAC À BRION Les Bois d’Anjou Les Bois d'Anjou Catégories d’évènement: Les Bois d'Anjou

Maine-et-Loire

RANDONNÉE JOSEPH DENAIS ET THÉ DANSANT AVEC L’ORCHESTRE LOUBERSAC À BRION Les Bois d’Anjou, 10 juillet 2022, Les Bois d'Anjou. RANDONNÉE JOSEPH DENAIS ET THÉ DANSANT AVEC L’ORCHESTRE LOUBERSAC À BRION le Motil Parc Omlande Les Bois d’Anjou

2022-07-10 07:30:00 – 2022-07-10 19:30:00 le Motil Parc Omlande

Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire Les Bois d’Anjou 5 5 EUR Inscription au Parc Omlande de 7h30 à 10h30 nClôture de la randonnée 14h n5 parcours: 8, 13, 16 et 23 km et 9km en marche nordique nChiens acceptés, tenus en laisse. nRevêtu (goudron) – de 30% sur tous les circuits. Café et brioche de bienvenue nRavitaillement sur tous les circuits nCasse croûte ou plateau repas et boisson à l’arrivée sur inscription Thé dansant de 14h30 à 19h30 RANDONNÉE JOSEPH DENAIS ET THÉ DANSANT AVEC L’ORCHESTRE LOUBERSAC À BRION beaufort.randos@gmail.com +33 6 71 07 93 77 http://beaufortrandos49.e-monsite.com/ Inscription au Parc Omlande de 7h30 à 10h30 nClôture de la randonnée 14h n5 parcours: 8, 13, 16 et 23 km et 9km en marche nordique nChiens acceptés, tenus en laisse. nRevêtu (goudron) – de 30% sur tous les circuits. Café et brioche de bienvenue nRavitaillement sur tous les circuits nCasse croûte ou plateau repas et boisson à l’arrivée sur inscription Thé dansant de 14h30 à 19h30 le Motil Parc Omlande Les Bois d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Les Bois d'Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Les Bois d'Anjou Adresse le Motil Parc Omlande Ville Les Bois d'Anjou lieuville le Motil Parc Omlande Les Bois d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Les Bois d'Anjou Les Bois d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-bois-danjou/

RANDONNÉE JOSEPH DENAIS ET THÉ DANSANT AVEC L’ORCHESTRE LOUBERSAC À BRION Les Bois d’Anjou 2022-07-10 was last modified: by RANDONNÉE JOSEPH DENAIS ET THÉ DANSANT AVEC L’ORCHESTRE LOUBERSAC À BRION Les Bois d’Anjou Les Bois d'Anjou 10 juillet 2022 Les Bois-d'Anjou maine-et-loire

Les Bois d'Anjou Maine-et-Loire