Janaillat Creuse Salle polyvalente Janaillat Creuse Janaillat Réservation conseillée. 2€ pour la 20km et 10 km, gratuit pour la rando famille. Le club de gym de Janaillat propose sa 1ere randonnée. 20km départ à 9h (prévoir repas), 10km départ à 14h et une rando famille de 5km avec animation départ à 14h. Réservation conseillée. 2€ pour la 20km et 10 km, gratuit pour la rando famille. Salle polyvalente Janaillat Janaillat

