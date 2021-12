Quiberville Quiberville Quiberville, Seine-Maritime Randonnée itinérante le long du GR 212 Quiberville Quiberville Catégories d’évènement: Quiberville

Seine-Maritime

Randonnée itinérante le long du GR 212 Quiberville, 21 mai 2022, Quiberville. Randonnée itinérante le long du GR 212 Quiberville

2022-05-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-21

Quiberville Seine-Maritime Quiberville Vous êtes inscrits au Trailwalker Oxfam du 2 et 3 juillet 2022 au départ de Dieppe et vous recherchez un terrain de jeu pour votre entraînement ? L’Office de Tourisme Terroir de Caux à ce qu’il vous faut ! Trois parcours de 30, 14,5 ou 15,5 km à parcourir en itinérance le long de la vallée de la Saâne avec points de contrôle et ravito, une véritable mise en situation ! Les 3 parcours au choix :

Val-de-Saâne → Quiberville (30 km)

RDV Place Daniel Boucour à Val-de-Saâne,

Enregistrement au point de contrôle à partir de 17h

Départs échelonnés toutes les 5 minutes entre 18h et 19h00

Les communes traversées sont Val-de-Saâne, Imbleville, Saint-Pierre-Bénouville, Auzouville-sur-Saâne, Saâne-Saint-Just, Biville-la-Rivière, Rainfreville, Saint-Ouen-Sous-Brachy, Brachy, Gueures, Avremesnil, Saint-Denis-D’Aclon, Ouville-La-Rivière, Longueil et Quiberville Val-de-Saâne → Brachy (14.5 km)

RDV Place Daniel Boucour à Val-de-Saâne,

Enregistrement au point de contrôle à partir de 17h

Départs échelonnés toutes les 5 minutes entre 18h et 19h00

Les communes traversées sont Val-de-Saâne, Imbleville, Saint-Pierre-Bénouville, Auzouville-sur-Saâne, Saâne-Saint-Just, Biville-la-Rivière, Rainfreville, Saint-Ouen-Sous-Brachy, Brachy Brachy → Quiberville (15.5km)

RDV Place de l’église à Brachy

Enregistrement au point de contrôle de 19h0

Départs échelonnés toutes les 5 minutes 20h et 21h

Les communes traversées sont : Brachy, Gueures, Avremesnil, Saint-Denis-D’Aclon, Ouville-La-Rivière, Longueil et Quiberville * Le parcours proposé étant linéaire, nous vous proposons un transport en bus sur réservation au-préalable.

Covid : Le port du masque est obligatoire à bord du bus.

16h30 Quiberville-sur-Mer vers Val-de-Saâne Inscriptions par équipes de 2 à 6 personnes, sur le site internet, ou sur place, dans la limite du nombre de places disponibles. Droits d’inscription : 8€ par personne Vous êtes inscrits au Trailwalker Oxfam du 2 et 3 juillet 2022 au départ de Dieppe et vous recherchez un terrain de jeu pour votre entraînement ? L’Office de Tourisme Terroir de Caux à ce qu’il vous faut ! Trois parcours de 30, 14,5 ou 15,5 km à… tourisme-auffay@terroirdecaux.net +33 2 35 34 13 26 http://quibervillesurmer-auffay-tourisme.com/ Vous êtes inscrits au Trailwalker Oxfam du 2 et 3 juillet 2022 au départ de Dieppe et vous recherchez un terrain de jeu pour votre entraînement ? L’Office de Tourisme Terroir de Caux à ce qu’il vous faut ! Trois parcours de 30, 14,5 ou 15,5 km à parcourir en itinérance le long de la vallée de la Saâne avec points de contrôle et ravito, une véritable mise en situation ! Les 3 parcours au choix :

Val-de-Saâne → Quiberville (30 km)

RDV Place Daniel Boucour à Val-de-Saâne,

Enregistrement au point de contrôle à partir de 17h

Départs échelonnés toutes les 5 minutes entre 18h et 19h00

Les communes traversées sont Val-de-Saâne, Imbleville, Saint-Pierre-Bénouville, Auzouville-sur-Saâne, Saâne-Saint-Just, Biville-la-Rivière, Rainfreville, Saint-Ouen-Sous-Brachy, Brachy, Gueures, Avremesnil, Saint-Denis-D’Aclon, Ouville-La-Rivière, Longueil et Quiberville Val-de-Saâne → Brachy (14.5 km)

RDV Place Daniel Boucour à Val-de-Saâne,

Enregistrement au point de contrôle à partir de 17h

Départs échelonnés toutes les 5 minutes entre 18h et 19h00

Les communes traversées sont Val-de-Saâne, Imbleville, Saint-Pierre-Bénouville, Auzouville-sur-Saâne, Saâne-Saint-Just, Biville-la-Rivière, Rainfreville, Saint-Ouen-Sous-Brachy, Brachy Brachy → Quiberville (15.5km)

RDV Place de l’église à Brachy

Enregistrement au point de contrôle de 19h0

Départs échelonnés toutes les 5 minutes 20h et 21h

Les communes traversées sont : Brachy, Gueures, Avremesnil, Saint-Denis-D’Aclon, Ouville-La-Rivière, Longueil et Quiberville * Le parcours proposé étant linéaire, nous vous proposons un transport en bus sur réservation au-préalable.

Covid : Le port du masque est obligatoire à bord du bus.

16h30 Quiberville-sur-Mer vers Val-de-Saâne Inscriptions par équipes de 2 à 6 personnes, sur le site internet, ou sur place, dans la limite du nombre de places disponibles. Droits d’inscription : 8€ par personne Quiberville

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Quiberville, Seine-Maritime Autres Lieu Quiberville Adresse Ville Quiberville lieuville Quiberville