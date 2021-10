Amiens Amiens Amiens, Somme Randonnée : Itinérance GR 800 ans de la Cathédrale Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

A l'occasion des 800 ans de la cathédrale d'Amiens, le Comité départemental de la randonnée pédestre de la Somme vous propose de (re)découvrir deux sentiers emblématiques du département, le GR®800 et le GR®124 à travers une itinérance avec 4 départs au sein du département qui convergeront à la cathédrale. Vous pourrez admirer le patrimoine naturel et culturel de la Somme tout en faisant une activité sportive conviviale ! Un pot de l'amitié sera offert à l'arrivée. Et vous pouvez terminer la journée par une visite-flash de la cathédrale. Le bulletin d'inscription est à compléter et à retourner au Comité FFRandonnée Somme Maison des Sports – 2 rue Lescouvé – 80000 AMIENS. Le paiement de la prestation se fait de préférence en ligne sur HelloAsso. Inscription avant le 1er octobre

somme@ffrandonnee.fr https://somme.ffrandonnee.fr/

