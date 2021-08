Hellering Office de tourisme du Pays de Freyming-Merlebach Hellering, Moselle Randonnée insolite autour des calvaires et des points de vue de Hombourg-Haut Office de tourisme du Pays de Freyming-Merlebach Hellering Catégories d’évènement: Hellering

Moselle

Randonnée insolite autour des calvaires et des points de vue de Hombourg-Haut Office de tourisme du Pays de Freyming-Merlebach, 19 septembre 2021, Hellering. Randonnée insolite autour des calvaires et des points de vue de Hombourg-Haut

Office de tourisme du Pays de Freyming-Merlebach, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Vous découvrirez ce patrimoine méconnu de Hombourg-Haut, accompagnés d’un guide, au cours d’une randonnée qui vous mènera jusqu’aux plus beaux points de vue sur le site médiéval. Petit patrimoine emblématique de nos campagnes, chaque calvaire, chaque croix de chemin a sa propre histoire. Vous découvrirez ce patrimoine méconnu de Hombourg-Haut, accompagnés d’un guide, au cours d’une randonnée qui vous mènera jusqu’aux plus beaux points de vue sur le site médiéval.

Gratuit. Sur inscription. Pour marcheurs avertis. Prévoir des équipements adaptés au parcours et à la météo (vêtements et chaussures, éventuellement bâton de marche et jumelles). Lieu de départ communiqué lors de l’inscription.

Vous découvrirez ce patrimoine méconnu de Hombourg-Haut, accompagnés d’un guide, au cours d’une randonnée qui vous mènera jusqu’aux plus beaux points de vue sur le site médiéval. Office de tourisme du Pays de Freyming-Merlebach 19 rue de Metz, 57470 Hombourg-Haut Hellering Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hellering, Moselle Autres Lieu Office de tourisme du Pays de Freyming-Merlebach Adresse 19 rue de Metz, 57470 Hombourg-Haut Ville Hellering lieuville Office de tourisme du Pays de Freyming-Merlebach Hellering