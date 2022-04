Randonnée Initiation Photo Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux

Randonnée Initiation Photo Saint-Quay-Portrieux, 5 août 2022, Saint-Quay-Portrieux. Randonnée Initiation Photo Office de Tourisme 17 Bis Rue Jeanne d’Arc Saint-Quay-Portrieux

2022-08-05 – 2022-08-05 Office de Tourisme 17 Bis Rue Jeanne d’Arc

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Guidé par un photographe professionnel, partez à la découverte de la gestion de la lumière, de la composition d’une image, et comment dégager une histoire. Tout niveau et tout type de matériel photo (du Smartphone au Reflex).

