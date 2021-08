Giverny Musée des Impressionnismes Eure, Giverny Randonnée impressionniste Musée des Impressionnismes Giverny Catégories d’évènement: Eure

Découvrez les points de vue qui ont inspiré Claude Monet au cours d’une visite-randonnée sur les pas des impressionnistes. Vous parcourrez 5 km à travers rues, chemins de terre et champs, des collines de Giverny jusqu’aux berges de la Seine.

Dans la limite des places disponibles. Réservation en ligne. S’équiper de bonnes chaussures et de vêtements adaptés à la météo.

Musée des Impressionnismes 99 rue Claude Monet, 27620 Giverny

