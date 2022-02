Randonnée historique sur les pas de Michel Hollard Val-de-Scie, 8 mai 2022, Val-de-Scie.

Randonnée historique sur les pas de Michel Hollard Place Michel Hollard Gare d’Auffay Val-de-Scie

2022-05-08 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-08 Place Michel Hollard Gare d’Auffay

Val-de-Scie Seine-Maritime Val-de-Scie

L’Office de Tourisme Terroir de Caux vous propose de randonner sur les Pas de Michel Hollard, un héros de la Résistance, aussi appelé “l’Homme qui a sauvé Londres”.

Vous débuterez cette randonnée en marchant vers la Ferme de Bonnetôt à Tôtes, où une présentation et une visite des installations vous attendront, en compagnie d’Agnès Hollard et de la Famille Delacroix. Profitez d’un déjeuner terroir le midi et ensuite, vous reprendrez la randonnée en direction du Château de Bosmelet, où vous pourrez visiter l’espace Michel Hollard, toujours en compagnie d’Agnès Hollard et avec les propriétaires du Château de Bosmelet. Puis retour vers Auffay, toujours en randonnée !

Rendez-vous à 9h à la Gare d’Auffay !

Réservation obligatoire et nombre de place limitée. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur.

tourisme-auffay@terroirdecaux.net +33 2 35 34 13 26

