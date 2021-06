Randonnée historique et patrimoniale : « De Vertus au Mont-Aimé, de la pierre au Champagne » Eglise Saint-Martin de Vertus, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Blancs-Coteaux.

Randonnée historique et patrimoniale : « De Vertus au Mont-Aimé, de la pierre au Champagne »

Eglise Saint-Martin de Vertus, le samedi 10 juillet à 09:50

75 places sont disponibles réparties en 3 groupes de randonnée et trois niveaux de difficulté différents (inscription obligatoire). Merci de bien consulter le programme afin de choisir LA randonnée la plus adaptée à votre pratique sportive. Les étapes historiques et patrimoniales seront commentées par les bénévoles de l’association des Amis de l’Orgue Saint-Martin de Vertus. Au programme : – L’église Saint-Martin et le puits Saint-Martin à Vertus – Les installations hydrauliques des vignes : un système ingénieux – Les « falloises de Vertus » et « ses habitants » – Le mont-Aimé : que vous réalisiez l’ascension pour les plus courageux ou que vous bénéficiez de la vue, les bénévoles pour présenteront l’histoire particulière de cette butte-témoin haute de 240m d’altitude. – La Chapelle Saint-Nicolas et ses vitraux L’église Saint-Martin abrite en son sein un orgue Aubertin, seul instrument de Champagne adapté à l’exécution de la littérature pour orgue baroque allemand, une découverte musicale vous attend en fin de randonnée pour apprécier toutes les sonorités de cet instrument si particulier. Attention, pour participer à marche patrimoniale l’inscription est obligatoire. Chaque inscription est nominative afin de répondre aux exigences sanitaires. Choisissez donc le circuit répondant le plus à votre envie de découverte.Pour les groupes moyens et expert, le dénivelé de randonnée est de 289m. Détail des 3 circuits proposés : ___________________________________ – Groupe niveau Facile – 8 km de randonnée – une promenade agréable – départ à 13h50 Lien pour vous inscrire au circuit facile : [https://framaforms.org/inscription-a-la-randonnee-patrimoniale-de-vertus-10-juillet-2021-circuit-facile-1621514257](https://framaforms.org/inscription-a-la-randonnee-patrimoniale-de-vertus-10-juillet-2021-circuit-facile-1621514257) Vous ne raterez rien de cette randonnée et des étapesannoncées, seule l’ascension du Mont-Aimé ne vous sera pas proposée mais une vue imprenable viendra compenser cette étape. Vous pourrez, par ailleurs, reprendre votre voiture et revenir ultérieurement pour les plus curieux. Fin de parcours à 17h35. Temps d’étape commentées : 1h45 Temps de marche : 2h00 Total : 3h45 ______________________________________ Groupe niveau Moyen – 11 km de randonnée – courageux et un peu téméraires – départ à 10h20 Lien pour vous inscrire au circuit moyen : [https://framaforms.org/inscription-a-la-randonnee-patrimoniale-de-vertus-10-juillet-2021-circuit-moyen-1621519029](https://framaforms.org/inscription-a-la-randonnee-patrimoniale-de-vertus-10-juillet-2021-circuit-moyen-1621519029) Vous êtes courageux au point de réaliser l’ascension du Mont-Aimé mais pas au point de revenir ensuite à pieds à Vertus, nous vous réachemineront par bus à Vertus afin que vous puissiez suivre les prochaines étapes de la randonnée : l’église Saint-Nicolas et l’église de Vertus. Fin de randonnée prévue à 15h30. Pour se restaurer, tous les randonneurs sont invités à ramener un repas tiré du sac. Temps d’étape commentées : 1h50 Temps de marche : 2h10 Repas : 40’ Bus : 15′ Total : 4h55 ______________________________________ Groupe niveau Expert – 14 km de randonnée – Sortez vos bâtons ! – Départ à 9h50 Lien pour vous inscrire au circuit expert : [https://framaforms.org/inscription-a-la-randonnee-patrimoniale-de-vertus-10-juillet-2021-circuit-expert-1621519064](https://framaforms.org/inscription-a-la-randonnee-patrimoniale-de-vertus-10-juillet-2021-circuit-expert-1621519064) Vous aimez randonner, vous êtes matinaux et de grands courageux, nous vous proposons de réaliser tout le circuit, de Vertus en passant par le Mont-Aimé et de retour à Vertus pour ensuite découvrir l’église Saint-Nicolas et profiter d’un concert d’orgue à l’église de Vertus. Fin de randonnée prévue à 15h45. Pour se restaurer, tous les randonneurs sont invités à ramener un repas tiré du sac. Temps d’étape commentées : 1h50 Temps de marche : 3h05 Repas : 50’ Total : 5h45

En association avec les Amis de l’orgue Saint-Martin de Vertus et la ville de Vertus-Blancs-Coteaux, nous vous proposons une marche historique et patrimoniale le samedi 10 juillet 2021 à Vertus (51).

Eglise Saint-Martin de Vertus Vertus, rue du donjon Blancs-Coteaux Vertus Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T09:50:00 2021-07-10T17:30:00