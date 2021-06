Chantilly Chantilly Chantilly, Oise Randonnée historique en forêt de Chantilly Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Randonnée historique en forêt de Chantilly 2021-07-04

Chantilly Oise De quand date la forêt de Chantilly ? Quels princes l’ont aménagée ? Pourquoi les chevaux de courses s’y entraînent aujourd’hui ? Comment est-elle exploitée ?

Quels sont les risques encourus actuellement par la forêt de Chantilly ? Vous repartirez sûrement étonnés de cette randonnée historique…

CONSEILS PRATIQUES : La randonnée fait 8 à 10 km, prévoir de bonnes chaussures et une bouteille d’eau. En cas de forte pluie ou vents violents, la ville se réserve le droit d’annuler la visite. Durée : 3h, gratuit dans le cadre du Festival Les Nuits des Forêts

