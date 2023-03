Randonnée Histoires de Femmes 2023 Grands parcs (départ de la ferme animalière) Montceau-les-Mines Catégories d’Évènement: Montceau-les-Mines

Saône-et-Loire Deux circuits fléchés de 4 et 8 km dans les grands parcs de Montceau. Quizz Histoires de femmes (retrouver le nom de femmes qui s’illustrent dans la défense des droits des femmes : petits lots à gagner).

Encas offerts au départ.

Inscriptions sur place. alternativemontceau@gmail.com https://www.alternative-asso.org/ Grands parcs (départ de la ferme animalière) Boulevard Maugrand Montceau-les-Mines

