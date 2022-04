Randonnée Histoire de plantes Sarp Sarp Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Sarp

Randonnée Histoire de plantes au chemin du Bois de Sarp SARP Sarp

2022-05-15 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-15 16:00:00 16:00:00

Sarp Hautes-Pyrénées Sarp Au programme : 10h30-12h30 : cuisine de plantes

Réalisation de tapas et d’un sirop de plantes sauvages suivi de dégustation et pique-nique (auberge espagnole), 14h-16h : Balade accompagné

À la découverte des plantes, de leurs vertus, de leurs histoires (légendes, propriétés médicinales, plantes comestibles et toxiques,…). Infos sur la randonnée :

Altitude : 475m – Dénivelé : 120m – Distance 1,8km – Durée : 2h Tarifs : 35€ / personne

À partir de 6 ans

Min. : 10 personnes / Max. : 16 personnes Sur réservation jusqu’au vendredi 13 mai 2022. Organisé par l’office de tourisme en collaboration avec l’association “Serpettes et Chaudrons”. tourisme@neste-barousse.fr +33 5 62 99 21 30 au chemin du Bois de Sarp SARP Sarp

Lieu Sarp Adresse au chemin du Bois de Sarp SARP

