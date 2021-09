Vieux-Moulin Saint Pierre en Chastres Oise, Vieux-Moulin Randonnée guidée “Trésors de la forêt de Compiègne” Saint Pierre en Chastres Vieux-Moulin Catégories d’évènement: Oise

Vieux-Moulin

Randonnée guidée “Trésors de la forêt de Compiègne” Saint Pierre en Chastres, 18 septembre 2021, Vieux-Moulin. Randonnée guidée “Trésors de la forêt de Compiègne”

Saint Pierre en Chastres, le samedi 18 septembre à 14:30

Randonnée découverte au départ de Saint-Pierre-en-Chastres (Vieux-Moulin) sur le thème « Trésors de la Forêt de Compiègne » : partez à la rencontre des arbres remarquables et des petits secrets de la forêt aux côtés de Jean-Marc Péneau, conseiller forestier ! Découverte des arbres remarquables et des petits secrets de la forêt aux côtés de Jean-Marc Péneau, conseiller forestier ! Saint Pierre en Chastres Saint Pierre en Chastres Vieux-Moulin Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Vieux-Moulin Autres Lieu Saint Pierre en Chastres Adresse Saint Pierre en Chastres Ville Vieux-Moulin lieuville Saint Pierre en Chastres Vieux-Moulin