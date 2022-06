RANDONNÉE GUIDÉE SUR LES TRACES D’ODIN : LE GRAND TOUR DU WALHALLA

2022-06-04 – 2022-06-04 La saison démarre sur les Traces d’Odin dans ma région natale, riche en contes & légendes que j’aurai le plaisir de vous conter le long des sentiers, des chateaux et de la pierre des druides !

Ainsi que les « options week-end » via notre partenaire local, Holiday Maker, si vous souhaitez compléter votre séjour dans un hôtel sur 2 journées : https://docs.ezus.io/osez-unleverdesoleil

Au plaisir de vous accueillir sur les montagnes de Fréa avec les deux corbeaux d’Odin : Hugin et Mugin !

Christophe

Christophe

(Moniteur de sport diplômé d'état). krisrandos@gmail.com +33 6 77 13 47 13

