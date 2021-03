Petite-Rosselle Petite-Rosselle Moselle, Petite-Rosselle RANDONNÉE GUIDÉE SUR LE SENTIER DU GALIBOT Petite-Rosselle Catégories d’évènement: Moselle

Petite-Rosselle

RANDONNÉE GUIDÉE SUR LE SENTIER DU GALIBOT, 5 septembre 2021-5 septembre 2021, Petite-Rosselle. RANDONNÉE GUIDÉE SUR LE SENTIER DU GALIBOT 2021-09-05 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-05

Organisée par les Amis de la Nature de Petite-Rosselle. Rendez-vous à 10h, sur le parking du Parc Explor Wendel. Cette randonnée pédestre vous plonge dans le passé de Petite-Rosselle. Vous y découvrirez des lieux qui ont su conserver les paysages industriels de la grande aventure du charbon : logements et jardins ouvriers, anciens locaux des ingénieurs… Sortie gratuite. Prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée, ainsi que sa boisson. Inscription à l'office de tourisme ou sur boutique.paysdeforbach.com contact@apysdeforbach.com +33 3 87 85 02 43 https://boutique.paysdeforbach.com/

