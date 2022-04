Randonnée guidée- Le circuit du fer Dompierre Dompierre Catégories d’évènement: Dompierre

Orne

Randonnée guidée- Le circuit du fer Dompierre, 17 juillet 2022, Dompierre. Randonnée guidée- Le circuit du fer Dompierre

2022-07-17 14:30:00 – 2022-07-17

Dompierre Orne Dompierre « Cheminons ensemble à travers les vallons du bocage pour découvrir comment la géologie a façonné les

paysages et a permis l’essor des forges et des mines de fer. En suivant le tracé des anciennes voies ferrées,

passant par les fours de calcination de La Butte Rouge, nous replongeons dans l’épopée des mines de fer ! La

randonnée guidée sillonne aussi les rues de la cité ouvrière où vécurent des générations de mineurs venus

des quatre coins du monde. » « Cheminons ensemble à travers les vallons du bocage pour découvrir comment la géologie a façonné les

paysages et a permis l’essor des forges et des mines de fer. En suivant le tracé des anciennes voies ferrées,

passant par les fours de… michael.herbulot@interlude-mediationdupatrimoine.fr +33 6 37 89 64 62 https://michael.herbulot@interlude-mediationdupatrimoine.fr/ « Cheminons ensemble à travers les vallons du bocage pour découvrir comment la géologie a façonné les

paysages et a permis l’essor des forges et des mines de fer. En suivant le tracé des anciennes voies ferrées,

passant par les fours de calcination de La Butte Rouge, nous replongeons dans l’épopée des mines de fer ! La

randonnée guidée sillonne aussi les rues de la cité ouvrière où vécurent des générations de mineurs venus

des quatre coins du monde. » Dompierre

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Dompierre, Orne Autres Lieu Dompierre Adresse Ville Dompierre lieuville Dompierre Departement Orne

Dompierre Dompierre Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dompierre/

Randonnée guidée- Le circuit du fer Dompierre 2022-07-17 was last modified: by Randonnée guidée- Le circuit du fer Dompierre Dompierre 17 juillet 2022 Dompierre Orne

Dompierre Orne