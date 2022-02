Randonnée guidée- Le circuit de la mine Saint-Clair-de-Halouze, 13 novembre 2022, Saint-Clair-de-Halouze.

Randonnée guidée- Le circuit de la mine Saint-Clair-de-Halouze

2022-11-13 14:30:00 – 2022-11-13

Saint-Clair-de-Halouze Orne

« Au cœur de la forêt de Halouze, nous découvrons mille et une traces de l’histoire de notre Terre et nous pénétrons le monde de la mine ! En parcourant le carreau de la mine, où se dressent encore le chevalement

et toutes les installations industrielles, nous découvrons le travail des mineurs « au fond » et des ouvriers « au jour ». La randonnée guidée fait aussi un petit détour dans la cité minière où se lit encore dans la pierre des

maisons le paternalisme et les luttes ouvrières. »

Saint-Clair-de-Halouze

dernière mise à jour : 2022-02-22 par