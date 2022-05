Randonnée guidée : Brocéliande, une forêt et des hommes Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Plélan-le-Grand

Randonnée guidée : Brocéliande, une forêt et des hommes Plélan-le-Grand, 4 juillet 2022, Plélan-le-Grand. Randonnée guidée : Brocéliande, une forêt et des hommes RDV parking de l’église Place de l’Église Plélan-le-Grand

2022-07-04 – 2022-08-29 RDV parking de l’église Place de l’Église

Une randonnée qui mêle histoire et légendes. Cette visite est centrée sur l'histoire des hommes en forêt de Paimpont et sur leur lien avec cette forêt. Une visite guidée du site historique des Forges est comprise dans la visite. A partir de 12 ans. Randonnée pédestre de 14 km. RDV parking de l'église à Plélan-le-Grand. Les mercredis pendant les vacances d'été, de 9h à 17h. Prévoir son pique-nique.

