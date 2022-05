Randonnée guidée – Bodonou

2022-05-15 – 2022-05-15 Dans le cadre du programme de découverte du nouvel espace naturel de Bodonou à Plouzané, la Fédération Française de Radonnée 29 et APIEDS vous propose une randonnée guidée de 10 à 12 km. Départ du stand de la Fédération Française de Randonnée 29 – APIEDS.

Prévoir un équipement de marche et de l'eau.

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

