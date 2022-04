Randonnée groupée en forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine

Randonnée groupée en forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse, 2 août 2022, Bazouges-la-Pérouse. Randonnée groupée en forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse

2022-08-02 – 2022-08-02

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse Dans le cadre des randos d’été de la FFrandonnée d’Ille-et-Vilaine. Partez sur le circuit des Petits Monuments (9,5 km) qui vous fait plonger en plein coeur de la forêt de Villecartier !

Arbres remarquables, oratoire, croix et autres petits monuments se dévoilent et vous content l’histoire millénaire de la forêt. Inscription obligatoire – Nombre de place limité

Ouverture des inscriptions prochainement sur le site de la FFRandonnée d’Ille-et-Vilaine. ille-et-vilaine@ffrandonnee.fr https://ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr/ Dans le cadre des randos d’été de la FFrandonnée d’Ille-et-Vilaine. Partez sur le circuit des Petits Monuments (9,5 km) qui vous fait plonger en plein coeur de la forêt de Villecartier !

Arbres remarquables, oratoire, croix et autres petits monuments se dévoilent et vous content l’histoire millénaire de la forêt. Inscription obligatoire – Nombre de place limité

Ouverture des inscriptions prochainement sur le site de la FFRandonnée d’Ille-et-Vilaine. Bazouges-la-Pérouse

dernière mise à jour : 2022-04-21 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

Détails Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bazouges-la-Pérouse Adresse Ville Bazouges-la-Pérouse lieuville Bazouges-la-Pérouse Departement Ille-et-Vilaine

Randonnée groupée en forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse 2022-08-02 was last modified: by Randonnée groupée en forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse 2 août 2022 Bazouges la Pérouse ille-et-vilaine

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine