RANDONNÉE GRAVEL À BAUGÉ Centre Culturel René d’Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’Évènement: Baugé-en-Anjou

Maine-et-Loire

RANDONNÉE GRAVEL À BAUGÉ Centre Culturel René d’Anjou, 15 octobre 2023, Baugé-en-Anjou . RANDONNÉE GRAVEL À BAUGÉ Baugé Centre Culturel René d’Anjou Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Centre Culturel René d’Anjou Baugé

2023-10-15 08:30:00 – 2023-10-15

Centre Culturel René d’Anjou Baugé

Baugé-en-Anjou

Maine-et-Loire Découvrez 2 Circuits Gravel : 90-120 km. Il y a 2 possibilités de départ: Un départ groupé à 8h30 et un départ libre entre 8h30 et 9h30. Les inscriptions se feront en ligne sur le site « Achetez en BaugeoisVallée » à partir de juin. Possibilité inscriptions le jour même avec une majoration du prix. Il sera prévu 2 ravitaillements : 1 (commun) pour le petit circuit et deux pour le grand circuit. Pour le repas, sera offert à l’arrivée : une boisson et un Sandwich ou autres restauration rapide.

Randonnée réservée aux adultes + de 18 ans. RANDONNÉE GRAVEL À BAUGÉ +33 2 41 89 18 07 https://www.achetezenbaugeoisvallee.fr/ Centre Culturel René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2023-02-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Baugé-en-Anjou Adresse Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Centre Culturel René d'Anjou Baugé Ville Baugé-en-Anjou lieuville Centre Culturel René d'Anjou Baugé Baugé-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

RANDONNÉE GRAVEL À BAUGÉ Centre Culturel René d’Anjou 2023-10-15 was last modified: by RANDONNÉE GRAVEL À BAUGÉ Centre Culturel René d’Anjou Baugé-en-Anjou 15 octobre 2023 Baugé Centre culturel René d'Anjou Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Centre culturel René d'Anjou Baugé-en-Anjou maine-et-loire

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire