Le comité de jumelage de Trémuson organise la 3e édition de la Randonnée gourmande. Deux circuits pédestres de découverte des sentiers et chemins, de 13 et 9 km. Au programme (et au menu !) : Le moulin des îles (premier rafraîchissement), l'ancien site des mines, le moulin maréchal (hors d'œuvre), le stade de Tirel (grillades), l'espace de la mairie, le complexe scolaire, la médiathèque et le site du Buchon (dessert animé). Réservation obligatoire. tremuson-rando-gourmande@sfr.fr +33 6 45 65 24 92

