Randonnée gourmande semi-nocturne Malestroit, 14 mai 2022, Malestroit.

Randonnée gourmande semi-nocturne Malestroit

2022-05-14 17:30:00 – 2022-05-14 19:00:00

Malestroit Morbihan

Randonnée gourmande semi-nocturne organisée par l’APEL Ste Jeanne d’Arc à Malestroit.

2 circuits : 8 et 12 km, venez partager un moment convivial !

Départ entre 17h30 et 19h à partir de l’école Sainte Jeanne d’Arc, rue Jean XXIII à Malestroit.

Inscription avant le 17 mai sur helloasso et ecolestejeannedarcmalestroit.toutemonecole.fr

Tarifs : 12€ et 6€ (5 à 11 ans)

apelecolestejeannedarc56140@gmail.com

Malestroit

