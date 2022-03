Randonnée gourmande Seich Seich Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Randonnée gourmande SEICH Mairie Seich

2022-06-18 14:45:00 14:45:00 – 2022-06-18

Seich Hautes-Pyrénées Seich Randonnée gourmande organisée par l’association de producteurs locaux : “Croquez Local” jusqu’à Nistos. RDV à 14h45 et départ à 15h00 de la mairie de Seich. Marché de producteurs locaux et apéro dinatoire en fin de parcours avec la présence de la chorale des Centaurées de Nistos. Inscriptions obligatoires avant le 14 juin 2022. Tarif : 10€/ personne.

Gratuit pour les – 12 ans. +33 6 88 48 15 14 SEICH Mairie Seich

