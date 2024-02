Randonnée gourmande Saint-Victour, samedi 22 juin 2024.

Randonnée gourmande Saint-Victour Corrèze

Après le succès de l’année dernière, le Comité des Fêtes de St Victour a décidé de renouveler l’expérience et d’organiser une randonnée semi nocturne. Au fil de la balade, nous serons proposés apéritif, entrée, plat cuit au four à bois et dessert. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22

fin : 2024-06-22

Le Bourg

Saint-Victour 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine cdfsaintvictour@gmail.com

L’événement Randonnée gourmande Saint-Victour a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze