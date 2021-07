Saint-Gervais Saint-Gervais Gironde, Saint-Gervais Randonnée gourmande Saint-Gervais Saint-Gervais Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Gervais

Randonnée gourmande Saint-Gervais, 29 août 2021-29 août 2021, Saint-Gervais. Randonnée gourmande 2021-08-29 – 2021-08-29

Saint-Gervais Gironde Saint-Gervais Nous vous proposons une randonnée gourmande, des côteaux de Saint Gervais à ceux de Saint André de Cubzac.

Le parcours forme une boucle de 10km composé de 3 étapes originales pendant lesquelles vous vous restaurerez (apéritif, plat, fromages, café gourmand). Il est réalisable en famille, à son rythme, et accessible en poussette.

La randonnée est suivie d’un concert GRATUIT dans le parc de Saint Gervais – ouvert à tous

+33 7 67 84 05 65 CDF St Gervais dernière mise à jour : 2021-07-20

Catégories d'évènement: Gironde, Saint-Gervais Lieu Saint-Gervais