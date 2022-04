RANDONNÉE GOURMANDE Saint-Corneille Saint-Corneille Catégories d’évènement: Saint-Corneille

Saint-Corneille Sarthe EUR Randonnée gourmande en semi-nocturne. 4ème édition qui se déroulera sur 13 kilomètres.

Les départs se feront de 17h30 à 19h30. Tarif 15 € (8 € pour enfants jusqu’à 12 ans), 1€ de caution pour le gobelet réutilisable.

Inscription préalable obligatoire avant le 15 mai par le site internet du club ou par téléphone. fcstcorneille@gmail.com +33 6 14 60 13 87 http://www.fcsc.footeo.com/ Randonnée gourmande en semi-nocturne. 4ème édition qui se déroulera sur 13 kilomètres.

