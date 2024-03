Randonnée gourmande Saché, samedi 13 avril 2024.

Randonnée gourmande Saché Indre-et-Loire

Samedi

L’APE et l’équipe enseignante organisent sa traditionnelle randonnée gourmande. Pour s’inscrire ? Rien de plus simple avec le QR code ! Venez nombreux ! Gilet jaunes obligatoires pour les enfants et les adultes ! Nombre de places limité

L’APE et l’équipe enseignante organisent sa traditionnelle randonnée gourmande. Pour s’inscrire ? Rien de plus simple avec le QR code ! Venez nombreux ! Gilet jaunes obligatoires pour les enfants et les adultes ! Nombre de places limité 1616 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 18:15:00

fin : 2024-04-13

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire ape.sache37@gmail.com

L’événement Randonnée gourmande Saché a été mis à jour le 2024-02-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme