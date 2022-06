RANDONNEE GOURMANDE Puiseux Puiseux Catégorie d’évènement: Puiseux

RANDONNEE GOURMANDE Puiseux, 18 septembre 2022, Puiseux. RANDONNEE GOURMANDE Puiseux

2022-09-18 – 2022-09-18

Puiseux 08270 Puiseux L’association « les Noblots.com » organise sa traditionnelle randonnée gourmande à Puiseux le 18 septembre 2022. Deux circuits vous seront proposés de 8 et 10km avec 3 haltes et dégustation de produits du terroir. Possibilité de se restaurer sur place : barbecue ou repas champêtre; il est fortement conseillé de réserver. +33 6 79 32 84 09 Puiseux

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégorie d’évènement: Puiseux Autres Lieu Puiseux Adresse Ville Puiseux lieuville Puiseux

Puiseux Puiseux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puiseux/

RANDONNEE GOURMANDE Puiseux 2022-09-18 was last modified: by RANDONNEE GOURMANDE Puiseux Puiseux 18 septembre 2022

Puiseux