Randonnée gourmande – Pompaire Pompaire, 2 août 2022, Pompaire.

Randonnée gourmande – Pompaire

Eglise Saint Pierre Pompaire Yvelines

2022-08-02 – 2022-08-02

Pompaire

Yvelines

Pompaire

Quoi de mieux qu’une randonnée en fin de journée pour passer une soirée originale !

À la découverte de Pompaire…

Vous admirerez les paysages et le patrimoine de Gâtine dans la fraîcheur du soir. Les temps de marche sont entrecoupés d’informations du guide sur l’histoire, la faune et la flore locales. Des parcours accessibles à tous pour un moment agréable et convivial !

Inédit

Au cours de la randonnée, vous aurez l’opportunité de profiter de deux temps gourmands et d’une visite au coeur du parc du Logis de La Roulière.

Prévoir de bonnes chaussures de marche et une bouteille d’eau.

Pompaire

dernière mise à jour : 2022-06-15 par