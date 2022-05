Randonnée gourmande Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Randonnée gourmande Nueil-les-Aubiers, 21 mai 2022, Nueil-les-Aubiers. Randonnée gourmande D33 Clos des érables Nueil-les-Aubiers

2022-05-21 17:30:00 – 2022-05-21 D33 Clos des érables

Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres Nueil-les-Aubiers 13.5 EUR Randonnée gourmande organisée par le Comité des Fêtes de Nueil-les-Aubiers.

Départs entre 17 h 30 et 19 h 30.

D33 Clos des érables Nueil-les-Aubiers

