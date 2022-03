Randonnée gourmande nocturne Saint-Varent Saint-Varent Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Varent

Randonnée gourmande nocturne Saint-Varent, 26 mars 2022, Saint-Varent. Randonnée gourmande nocturne Saint-Varent

2022-03-26 – 2022-03-26

Saint-Varent Deux-Sèvres Saint-Varent EUR 12 Découvrez les paysages Thouarsais sous un autre angle à travers 1 circuit de randonnée nocturne de 8,6 kms. Un arrêt gourmand est programmé sur le parcours. Parcours réalisable en poussette.

Saint-Varent

