Manzac-sur-Vern

Randonnée gourmande nocturne Manzac-sur-Vern, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Manzac-sur-Vern. Randonnée gourmande nocturne 2021-07-02 – 2021-07-02

Manzac-sur-Vern Dordogne Manzac-sur-Vern 4 EUR Vendredi 2 juillet Randonnée gourmande nocturne au départ de la salle des fêtes de Manzac sur Vern (organisée par le club de gym). Repas pris au cours du circuit (apéritif, entrées, plat, dessert, café)

Manzac-sur-Vern