Randonnée gourmande nocturne Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Le Bugue

Randonnée gourmande nocturne Le Bugue, 3 décembre 2022, Le Bugue. Randonnée gourmande nocturne

Sous la halle place de l’hôtel de ville Le Bugue Dordogne place de l’hôtel de ville Sous la halle

2022-12-03 18:30:00 – 2022-12-03

place de l’hôtel de ville Sous la halle

Le Bugue

Dordogne Le Bugue Randonnée de 6 km, organisée dans le cadre du Téléthon.

Départ sous la halle du Bugue à 18h30. Pensez à vos lampes. Possibilité de prêt. Repas : soupe, tartiflette, dessert.

réservation obligatoire avant le 30 novembre pour le repas. Randonnée de 6 km, organisée dans le cadre du Téléthon. Départ sous la halle du Bugue à 18h30. Pensez à vos lampes. Possibilité de prêt. Réservation obligatoire avant le 30 novembre pour le repas. ©braysports

place de l’hôtel de ville Sous la halle Le Bugue

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Le Bugue Autres Lieu Le Bugue Adresse Le Bugue Dordogne place de l'hôtel de ville Sous la halle Ville Le Bugue lieuville place de l'hôtel de ville Sous la halle Le Bugue Departement Dordogne

Le Bugue Le Bugue Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-bugue/

Randonnée gourmande nocturne Le Bugue 2022-12-03 was last modified: by Randonnée gourmande nocturne Le Bugue Le Bugue 3 décembre 2022 Dordogne Le Bugue Sous la halle place de l'hôtel de ville Le Bugue Dordogne

Le Bugue Dordogne