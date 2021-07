Aillas Aillas Aillas, Gironde Randonnée gourmande nocturne Aillas Aillas Catégories d’évènement: Aillas

Gironde

Randonnée gourmande nocturne Aillas, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aillas. Randonnée gourmande nocturne 2021-07-03 – 2021-07-03

Aillas Gironde Aillas L’Association Coeur de Lou organise sa deuxième édition randonnée gourmande nocturne au profit des enfants hospitalisés du CHU de Bordeaux.

10 kms avec 4 étapes gourmandes. Départ de la marche après le vin d’honneur à 19h30.

Tous habillés en vert et blanc, chaussures de marche et frontale recommandées.

+33 6 73 60 91 25

