Randonnée gourmande Loché-sur-Indrois, dimanche 26 mai 2024.

Randonnée gourmande Loché-sur-Indrois Indre-et-Loire

Traditionnelle randonnée gourmande avec 5 parcours et une escale gastronomique.

A partir de 12h, marché gourmand avec des producteurs locaux et possibilité de se restaurer sur place.

La traditionnelle randonnée gourmande de Loché Sur Indrois organisée par les sapeurs-pompiers se situant au départ de la ferme de la Mosellerie avec cinq parcours une escale gastronomique pour tous les parcours jusqu’à 11 heures avec grillades et produits du terroir.

A l’issue à partir de 12h00, marché gourmand sur le lieu d’arriver avec des producteurs locaux où l’on pourra également déjeuner sur place en mangent les produits locaux 22 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 07:30:00

fin : 2024-05-26 19:00:00

La Mosellerie

Loché-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire sebchoppin@yahoo.fr

L’événement Randonnée gourmande Loché-sur-Indrois a été mis à jour le 2024-04-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire