Randonnée gourmande Loché-sur-Indrois, 22 mai 2022, Loché-sur-Indrois.

2022-05-22 07:30:00 – 2022-05-22 19:00:00

Loché-sur-Indrois Indre-et-Loire Loché-sur-Indrois

Balade gourmande avec un point de ravitaillement (snack) à mi-parcours et un marché gourmand à la fin de la balade. Il y aura différents producteurs locaux pour acheter des produits à emporter ou à consommer sur place puisqu’il y aura des tables et des bancs à disposition pour partager un moment de convivialité. Comme chaque année, la plancha sera disponible ou nous ferons griller vos grillades qui seront vendues par un producteur de Loché-Sur-Indrois ainsi que des frites, du fromage, et des desserts il y aura également des producteurs de vin et de bière et d’autres producteurs.

sebchoppin@yahoo.fr +33 6 77 22 57 45

Office de tourisme Loches TCL

