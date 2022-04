RANDONNÉE GOURMANDE LA BERTRANDAISE La Chapelle-Bertrand, 1 mai 2022, La Chapelle-Bertrand.

RANDONNÉE GOURMANDE LA BERTRANDAISE Place de la Mairie MAIRIE La Chapelle-Bertrand

2022-05-01 – 2022-05-01 Place de la Mairie MAIRIE

La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres La Chapelle-Bertrand

5 EUR 7ème édition de la Randonnée La Bertrandaise. Cetta année, deux circuits vous sont proposés : 10 ou 15 kms sur la commune de La Chapelle Bertrand. avec plusieurs pauses gourmandes sur le parcours !

Attention, pour le respect de l’environnement pensez à apporter vos gobelets – Le déroulement de la randonnée s’effectuera selon les conditions sanitaires du moment.

Rendez-vous le dimanche 1er Mai à la Chapelle Bertrand pour un départ place de la mairie de 8h à 9h30

Réservation obligatoire avant le 25 Avril (places limitées)

> Le bulletin d’inscription et le règlement à l’ordre du « Comité des fêtes Bertrandais » sont à adresser à : Denise Rousselière, 5 rue principale 79200 La Chapelle Bertrand

> Inscriptions et paiement en ligne possible sur helloasso.com

La Bertrandaise

Place de la Mairie MAIRIE La Chapelle-Bertrand

