Randonnée Gourmande Guenroc Guenroc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guenroc

Randonnée Gourmande Guenroc, 5 juin 2022, Guenroc. Randonnée Gourmande Guenroc

2022-06-05 – 2022-06-05

Guenroc Côtes d’Armor Guenroc Circuits de 9 à 14 kms

Menu :

Kir breton, amuse bouches

Jambon grillé, pommes de terre à la braise

Boisson

Tarte aux pommes – café Nombre de places limité, réservation avant le 28 mai randoguenroc@orange.fr +33 6 89 96 08 80 Circuits de 9 à 14 kms

Menu :

Kir breton, amuse bouches

Jambon grillé, pommes de terre à la braise

Boisson

Tarte aux pommes – café Nombre de places limité, réservation avant le 28 mai Guenroc

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Guenroc Autres Lieu Guenroc Adresse Ville Guenroc lieuville Guenroc Departement Côtes d’Armor

Guenroc Guenroc Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guenroc/

Randonnée Gourmande Guenroc 2022-06-05 was last modified: by Randonnée Gourmande Guenroc Guenroc 5 juin 2022 Côtes-d’Armor Guenroc

Guenroc Côtes d’Armor