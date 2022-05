Randonnée gourmande Griesbach-au-Val Griesbach-au-Val Catégories d’évènement: Griesbach-au-Val

Haut-Rhin

Randonnée gourmande Griesbach-au-Val, 11 septembre 2022, Griesbach-au-Val. Randonnée gourmande Griesbach-au-Val

2022-09-11 10:00:00 – 2022-09-11 17:00:00

Griesbach-au-Val Haut-Rhin Griesbach-au-Val EUR Le 13 juin prochain, gourmands et marcheurs se retrouveront à Griesbach-au-Val dans la vallée de Munster pour se ressourcer et déguster des plats traditionnels. La randonnée gourmande permet de découvrir le charme du village et ses environs à travers un parcours d’environ 8 km agrémenté de 6 haltes gourmandes. Tous les plats seront confectionnés par des professionnels des métiers de la bouche, reconnus sans équivoque par leurs pairs. Ces plats seront accompagnés de vins fins, issus de sols granitiques et élevés avec amour et savoir-faire par un vigneron voisin, maintes fois primé. Un concours pour la plus belle tenue paysanne portée sur le parcours est organisé en même temps. Randonnée gourmande, 8 km avec 6 haltes, autour du village de Griesbach-au-Val. +33 3 89 79 66 49 Le 13 juin prochain, gourmands et marcheurs se retrouveront à Griesbach-au-Val dans la vallée de Munster pour se ressourcer et déguster des plats traditionnels. La randonnée gourmande permet de découvrir le charme du village et ses environs à travers un parcours d’environ 8 km agrémenté de 6 haltes gourmandes. Tous les plats seront confectionnés par des professionnels des métiers de la bouche, reconnus sans équivoque par leurs pairs. Ces plats seront accompagnés de vins fins, issus de sols granitiques et élevés avec amour et savoir-faire par un vigneron voisin, maintes fois primé. Un concours pour la plus belle tenue paysanne portée sur le parcours est organisé en même temps. Griesbach-au-Val

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Griesbach-au-Val, Haut-Rhin Autres Lieu Griesbach-au-Val Adresse Ville Griesbach-au-Val lieuville Griesbach-au-Val Departement Haut-Rhin

Randonnée gourmande Griesbach-au-Val 2022-09-11 was last modified: by Randonnée gourmande Griesbach-au-Val Griesbach-au-Val 11 septembre 2022 Griesbach-au-Val Haut-Rhin

Griesbach-au-Val Haut-Rhin