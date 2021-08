Wingen Wingen Bas-Rhin, Wingen Randonnée gourmande Forêts et Terroir Wingen Wingen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wingen Bas-Rhin Wingen EUR L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Wingen organise sa 12ème randonnée gourmande. Circuit de 12 km environ ponctué de 7 étapes gourmandes et d’animations musicales. Au menu : œuf sur le plat avec lard, terrine de sanglier, bretzel, filet de truite fumée, bouchée à la reine, fromage de chèvre et dessert aux fruits de saison. Un verre de vin ou de jus de pomme, compris dans le prix, sera servi à chaque étape. Sur inscription avant le 6 septembre. Places limitées. Circuit de 12 km environ ponctué de 7 étapes gourmandes. Un verre de vin ou de jus de pomme, compris dans le prix, sera servi à chaque étape. Sur réservation avant le 06/09. Places limitées. +33 7 70 92 68 97 L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Wingen organise sa 12ème randonnée gourmande. Circuit de 12 km environ ponctué de 7 étapes gourmandes et d’animations musicales. Au menu : œuf sur le plat avec lard, terrine de sanglier, bretzel, filet de truite fumée, bouchée à la reine, fromage de chèvre et dessert aux fruits de saison. Un verre de vin ou de jus de pomme, compris dans le prix, sera servi à chaque étape. Sur inscription avant le 6 septembre. Places limitées. dernière mise à jour : 2021-08-23 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

