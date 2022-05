Randonnée gourmande “Fermes en fête” Rocamadour, 18 juin 2022, Rocamadour.

Randonnée gourmande “Fermes en fête” Rocamadour

2022-06-18 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-18

Rocamadour 46500 Rocamadour

Marchez d’une ferme à l’autre, sur un parcours de 5 km pour toute la famille (possibilité de le prendre en cours de route). Rendez-vous à la ferme des Alix pour vous promener avec Rachel dans ses champs de lavande biologique. Elle vous fera découvrir la culture et la distillation et vous pourrez déguster des produits à base de lavande.

2ème étape, la ferme des Campagnes où Stéphanie vous racontera l’histoire de sa ferme, vous présentera les secrets de fabrication d’un bon foie gras et vous régalera grâce à la dégustation qu’elle vous aura préparée.

3ème étape à la borie d’Imbert où Sophie vous initiera à la fabrication du célèbre Rocamadour, que vous goûterez ensuite. Pique-nique tiré du sac ou possibilité de le composer soi-même à la boutique de la ferme. Aire de pique-nique ombragée.

4ème étape, retour à la ferme des Alix pour récupérer les véhicules et faire le trajet d’environ 2 km vers la 5ème et dernière étape : les Goûts et les Couleurs, où Liesbeth et Olivier vous feront visiter leur ferme et leur élevage de chèvres et de vaches. Ils vous expliqueront comment on fait des glaces et vous pourrez assister à la traite du soir.

Réservation conseillée.

+33 5 65 23 22 29

Ferme-des-Alix

Rocamadour

dernière mise à jour : 2022-05-25 par OT Vallée de la Dordogne