2023-05-18 09:00:00 – 2023-05-18 11:30:00

Saone-et-Loire Jugy Notez le rendez-vous de la randonnée gourmande pour le jeudi de l’ascension.

Au départ de Jugy, parcours de 12 km avec 4 étapes gourmandes : entrée, plat, fromages dessert avec une dégustation de vins de nos producteurs locaux.

