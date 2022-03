RANDONNÉE GOURMANDE “ENTRE RIVIÈRE ET RUISSEAUX” Assé-le-Boisne Assé-le-Boisne Catégories d’évènement: Assé-le-Boisne

RANDONNÉE GOURMANDE “ENTRE RIVIÈRE ET RUISSEAUX” Assé-le-Boisne, 30 avril 2022, Assé-le-Boisne. RANDONNÉE GOURMANDE “ENTRE RIVIÈRE ET RUISSEAUX” Salle Bizot 5 Rue des Celliers Assé-le-Boisne

2022-04-30 – 2022-04-30 Salle Bizot 5 Rue des Celliers

Assé-le-Boisne Sarthe Assé-le-Boisne Le comité de gestion de la salle H. Bizot d’Assé-le-Boisne vous propose une randonnée gourmande “Entre rivière et ruisseaux” le samedi 30 avril. Les départs auront lieu entre 16h et 17h30 de la salle H. Bizot (Rue des Celliers). 1ère étape : apéritif / 2ème étape : entrée / 3ème étape : plat principal / 4ème étape : fromage, dessert, café.

