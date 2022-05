Randonnée gourmande entre chemins de randonnée et de halage Josselin Josselin Catégories d’évènement: Josselin

Le Club sportif josselinais renouvelle sa marche gourmande le samedi 18 juin 2022. À la découverte de Josselin, les randonneurs vont parcourir douze kilomètres entre halage, chemin de randonnée et bois. Ce sera aussi l'occasion de pouvoir casser la croute, et ce tout au long du parcours, jalonné de stands divers : apéritifs et ses petits gâteaux, entrée, galette saucisse, cidre, dessert et café… A partir de 17h30. +33 6 63 95 55 89

