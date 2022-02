Randonnée Gourmande Déguisée Salle de st martin la rivière Valdivienne Catégories d’évènement: Valdivienne

Randonnée gourmande nocturne et déguisée le 2 avril 2020, départ entre 18h et 19h de la salle des fêtes de St Lartin la rivière sur la commune de Valdivienne. Repas sur le parcours et soirée animée par un DJ en salle. Accessoires et déguisements obligatoires ! Sur réservation via le site internet, par téléphone ou par mail.

sur inscription

Randonnée gourmande déguisée à valdivienne Salle de st martin la rivière place des tilleuls Valdivienne Vienne

