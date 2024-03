RANDONNÉE GOURMANDE DE FERME EN FERME RD112, Route de Bayon Manoncourt-en-Vermois, dimanche 7 avril 2024.

Meurthe-et-Moselle

Dimanche

L’écurie du Vermois et une Poule sur une Yourte vous propose de passer 1 journée en famille ou entre amis au contact des animaux et des cultures pour une randonnée pédestre guidée et gourmande entre nos 2 exploitations !

Vous aurez l’occasion de réaliser une découverte des fermes avec des activités ludiques et pédagogiques autour de nos exploitations et partager un repas fermier à partir de produits issus d’exploitations locales.Tout public

30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 16:00:00

RD112, Route de Bayon 1 Ferme d’Ulysse sur Girefontaine

Manoncourt-en-Vermois 54210 Meurthe-et-Moselle Grand Est unepoulesuruneyourte@gmail.com

L’événement RANDONNÉE GOURMANDE DE FERME EN FERME Manoncourt-en-Vermois a été mis à jour le 2024-03-06 par MEURTHE ET MOSELLE TOURISME