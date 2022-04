Randonnée Gourmande dans le Sud-Ouest marnais 2022 Anglure Anglure Catégories d’évènement: Anglure

Anglure Marne Anglure L’Office de Tourisme de Sézanne et sa Région vous propose pour la 3ème année consécutive une “Randonnée Gourmande dans Sud-Ouest marnais”.Les marcheurs pourront faire une boucle de 12km sur le territoire de Nesle-la-Reposte et Villenauxe-la-Lionne, ponctuée par 4 étapes gourmandes où ils mangeront un repas de produits locaux. Menu : 1- Flan de champignons, macaron d’escargot au beurre persillé et coupe de champagne. 2- Assiette de charcuteries et chips Thaas. 3- Tomme et chèvre frais et bière blonde en pression. 4- Moelleux champenois et café. (eau et boissons sans alcool proposées à chaque arrêt) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Réservé aux +18 ans. Nos partenaires : Les Gourmandises de Yannick, Saveurs des Onglées, Champagne Bertrand et Bernard Doyard, Traiteur Protat, le Moulin de la Chapelle, la Brasserie des Anges Déchus, L’atelier des Croustis Pains, Le Paradis du Porc et le Moulin Barbotte. Les dates exactes de disponibilités sont renseignées dans le calendrier de réservation. contact@sezanne-tourisme.fr +33 3 26 80 54 13 http://www.sezanne-tourisme.fr/reserver/#regdl=randonnee-gourmande-dans-le-sud-ouest-marnais Rue de Villenauxe Moulin Barbotte Anglure

