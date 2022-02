RANDONNÉE GOURMANDE Courcemont Courcemont Catégories d’évènement: Courcemont

Courcemont Sarthe Courcemont 18 EUR au départ de l’écurie Aurel horse, randonnée pédestre, équestre et vélo.

sur le parcours, dégustation de produits locaux.

départ entre 10h30 et 12h de l’écurie.

Au profit du projet de l’Equirando 2022 des jeunes cavaliers :

– pour protéger notre patrimoine naturel

– pour préserver notre environnement

– pour promouvoir le tourisme équestre

Inscription avant le 06 Mars 2022 les ragotteries aurel horse Courcemont

