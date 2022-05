RANDONNÉE GOURMANDE Corcieux Corcieux Catégories d’évènement: Corcieux

RANDONNÉE GOURMANDE Corcieux, 3 juillet 2022, Corcieux. RANDONNÉE GOURMANDE stade rue Robert Marcillat Corcieux

2022-07-03 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-03 stade rue Robert Marcillat

Corcieux Vosges Corcieux Randonnée gourmande et marché de producteurs locaux.

Plus d’informations au 06 95 43 97 56 ou cavalonsclf@gmail.com cavalonsclf@gmail.com +33 6 95 43 97 56 stade rue Robert Marcillat Corcieux

